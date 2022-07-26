بايدن يقول إنه يتطلع للتحدث مع الرئيس الصيني هذا الأسبوع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه “يخطط لإجراء محادثة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ”.

واشنطن- سبوتنيك. وأشار بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، إلى “أنه يخطط لإجراء محادثة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحلول نهاية الأسبوع”، مضيفا: “هذه توقعاتي، لكنني سأبلغكم عندما يتم الاتفاق عليها”.

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وكانت الصين حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، نقلاً عن ستة مصادر مطلعة على تحذيرات الصين.

هددت الصين علنًا بـ “اتخاذ إجراء قوي”، إذا قامت بيلوسي بزيارة تايوان، مقررة في أغسطس/ آب، لكن أحد المصادر قال إن الصين قامت بتحذير الولايات المتحدة بشكل أقوى من ذي قبل.

وقال العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع إن التصريحات الخاصة ذهبت إلى أبعد من ذلك، مما يشير إلى احتمال “رد عسكري”.

ويشير المنشور إلى أن عدة مصادر قالت إن البيت الأبيض يحاول تحديد ما إذا كانت الصين تشكل تهديدات خطيرة أو “تتأرجح على شفا الحرب” في محاولة للضغط على بيلوسي لإلغاء الرحلة.

وبحسب الصحيفة، قال مصدران مطلعان على المناقشات إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومسؤولين كبار آخرين في مجلس الأمن القومي عارضوا الرحلة بسبب خطر تصعيد التوترات في مضيق تايوان.

بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع قالوا إن الجدل حول الرحلة أثار قلق حلفاء واشنطن، الذين يخشون أن تثير الرحلة أزمة بين الولايات المتحدة والصين.