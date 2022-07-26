استطلاع: ثلث الأمريكيين يرون ضرورة حمل السلاح ضد الحكومة

وقد وافق 28 بالمئة من جميع المشاركين في الاستطلاع، من بينهم 37 بالمئة من حاملي الأسلحة، على أنه “قد يكون من الضروري في وقت ما قريبا أن يحمل المواطنون السلاح ضد الحكومة”، وهو رأي يتبناه حوالي 35 بالمئة من الجمهوريين وحوالي 35 بالمئة من المستقلين.