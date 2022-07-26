وليامز تنعي الناشطة حنان الفخاخري.

طرابلس 26 يوليو 2022 م ( وال ) – نعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الناشطة في شؤون المرأة والطفل حنان الفخاخري، التي توفيت أمس الإثنين.

وقالت و وليامز في تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر»: «تلقيت ببالغ الأسى خبر رحيل السيدة حنان الفخاخري، النائبة السابقة لرئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بحكومة الوفاق الوطني».

واضافت المستشارة الأممية إنها جمعتها «اجتماعات مستنيرة مع حنان، التي كانت من أشد المناصرين للمساواة بين الجنسين، وكانت قد وهبت حياتها لإعلاء صوت النساء الليبيات سواء على المستوى الوطني أو الدولي».

وقدمت ” وليامز ” تعازيها الحارة لأسرتها ولسائر النساء الليبيات على مصابهم الجلل».

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