بايدن يدين عدم تحرك ترامب خلال اقتحام الكابيتول الأشبه بـ"جحيم القرون الوسطى"

أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، يوم الاثنين، لمشاهدته أعمال شغب مؤيديه لساعات في 6 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بينما عانت الشرطة في مبنى الكابيتول من ما وصفه بـ “جحيم القرون الوسطى”.

وقال بايدن أمام المؤتمر التنفيذي للمنظمة الوطنية للمديرين التنفيذيين لإنفاذ القانون، “ضباط إنفاذ القانون الشجعان تعرضوا لما يشبه جحيم العصور الوسطى لمدة ثلاث ساعات، يقطرون دما، محاطين بالمذابح، وجها لوجه مع الغوغاء المجانين الذين صدقوا أكاذيب الرئيس المهزوم”.

وقال الرئيس الأمريكي، لمدة ثلاث ساعات، شاهد الرئيس السابق للولايات المتحدة “المهزوم”، كل شيء يحدث بينما كان يجلس في طمأنينة بغرفة الطعام الخاصة بجوار المكتب البيضاوي.

وأضاف بايدن، “كانت الشرطة أبطالا في ذلك اليوم. كان دونالد ترامب يفتقر إلى الشجاعة للتصرف. مضيفًا، “لا يمكنك أن تكون مؤيدًا للتمرد والشرطي. لا يمكنك أن تكون مؤيدًا للتمرد والديمقراطية. أنت لا يمكن أن نكون مؤيدين للتمرد وأمريكا”.

وكرر انتقاده لترامب استنتاج لجنة مجلس النواب للتحقيق في أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول، والتي قدمت يوم الخميس لائحة اتهام شديدة في وقت الذروة لرفض الرئيس السابق وقف أو إدانة العنف.

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