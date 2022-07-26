لافروف يبدأ زيارته إلى أوغندا بلقائه مع وزير خارجيتها

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، إلى أوغندا، حيث جرى لقاء قصير مع نظيره الأوغندي جيجي أودونغو.

إنيبي– سبوتنيك. ومن المرتقب أن يلتقي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البلاد يوفيري موسيفيني، بحسب ما أفاد به القائم بأعمال السفارة الأوغندية في روسيا، روتازيندفا غيديون.

ويذكر أن أوغندا هي ثالث دولة يزورها لافروف في إطار جولته الإفريقية الكبرى، حيث زار قبل ذلك مصر وجمهورية الكونغو.

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