وزير: جورجيا لا تشتري النفط الخاضع للعقوبات

أعلن وزير اقتصاد والتنمية المستدامة، ليفان دافيتاشفيلي، أن جورجيا لا تشتري النفط الخاضع للعقوبات.
تبيليسي – سبوتنيك. وأشار ليفان دافيتاشفيلي إلى أن السلطات لم تتلق أي اعتراضات بهذا الصدد.
وقال الوزير للصحفيين، “أود أن أشدد بكامل المسؤولية على أن جورجيا لا تشتري النفط الخاضع للعقوبات. جورجيا تأخذ بعين الاعتبار جميع العقوبات بمسؤولية كاملة”.
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20 مايو, 15:36 GMT
هذا وكان عضو أحد الأحزاب المعارضة، ليفان خابيشفيلي، اتهم شركات “ويسول غروب”، أراغفي إيمبكس” و”لوكويل” بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات.
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