جامعة بنغازي تشارك في المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الاجتماعية والإنسانية

إسطنبول 26 يوليو 2022 (وال) -شاركت جامعة بنغازي عبر التواصل الافتراضي من خلال تطبيق (زووم)، في المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الاجتماعية والإنسانية، المقام بمدينة إسطنبول، والذي بدأ أمس السبت، وتستمر فعالياته ليومين متتاليين.

وقدمت المشاركات من الباحث محمد ناجي العريبي من قسم التسويق بكلية الاقتصاد، والباحثة هناء ناجي الشكري من قسم اللغة العربية بكلية الأداب.

ضم المؤتمر العديد من الجامعات العربية والدولية، وشهدت الجلسات العلمية تقديم عدد من الورقات البحثية، من ليبيا، والعراق والكويت، والسعودية وسلطنة عمان، والجزائر بالإضافة إلى المغرب.

وجاءت المشاركات الليبية بالتركيز حول سيمائية اللغة في الإعلانات التجارية، ووجه المشاركين الليبيين من خلال المؤتمر، بالدعوات للمهتمين بمجالات الاقتصاد والتسويق والإعلان في ليبيا، بمتابعة فعاليات وجلسات المؤتمر التي سبق وأن أعلن عن مشاركات عربية ودولية. (وال إسطنبول) س خ.

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