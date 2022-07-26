إعلام: أوكرانيا تخطط للرجوع إلى كميات تصدير الحبوب قبل الحرب بحلول منتصف الخريف

أعلن وزير سياسة الزراعة والغذاء، نيكولاي سولسكي، أن كييف تخطط للرجوع إلى كميات تصدير الحبوب التي كانت قبل الحرب بحلول منتصف الخريف.
موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير لصحيفة “سترانا.يو اه”، 5 ملايين طن من الحبوب، كانت تلك أقل كمية التي صدرناها من الموانئ الأوكرانية. إنها الكمية التي نسعى إليها. إذا لن تعرقل العوامل المعروفة ذلك، سنتمكن من التوصل إلى ذلك بحلول منتصف الخريف تقريبا”.
وأشار المتحدث إلى أنه خلال الأيام الماضية تمكنت أوكرانيا من حصد أكثر من 8 ملايين طن من الحبوب.
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ويوم الجمعة الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم، وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
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