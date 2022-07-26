تونس.. نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور 27.54%

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد لتونس عند إغلاق مكاتب التصويت، مساء الاثنين، قاربت 27.54 في المائة.

وأوضح رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية، أن مليونين و458 ألفا و985 ناخبا من إجمالي 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا مسجلين داخل البلاد أدلوا بأصواتهم.

وأضاف، أن التنظيم كان جيدا خلال مختلف مراحل الاستفتاء، مشيدا بسلوك الناخبين.

وقال إن عملية فرز الأصوات “ستكون أسهل” مما كانت عليه في الانتخابات التشريعية لعام 2019. مضيفا أنه “سيتم الإعلان، على أبعد تقدير، عن النتائج الأولية عشية الثلاثاء في انتظار الطعون”.

وسيكون أمام الهيئة ثلاثة أيام للبت في النتائج الأولية للاستفتاء، بينما سيتم إعلان النتائج النهائية بحلول 28 أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن “جميع مراكز الاقتراع ستتحول إلى مراكز فرز” مذكرا بأن هناك حوالي أربعة آلاف و 800 مركز اقتراع و 11 ألفا و 600 تصويت بعموم التراب التونسي.

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وتجدر الإشارة إلى أن لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 33 دائرة انتخابية منها 27 في تونس و 6 بالخارج.