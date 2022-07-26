الشرطة الكندية تؤكد مقتل 3 أشخاص بعد عدة حوادث إطلاق نار

ذكرت شرطة الخيالة الملكية الكندية، أنه تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص، بينهم مشتبه به، بعد تعرض أربعة ضحايا لإطلاق نار صباح يوم الاثنين في عدة مواقع في لانغلي بكولومبيا البريطانية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها، إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وتم التعرف على المشتبه به في وقت لاحق وقتله من قبل الشرطة، لتنهي بذلك سلسلة من الهجمات استهدفت المشردين في المنطقة، بحسب اعتقاد الشرطة.

Regarding the police incident that occurred earlier this morning in #Langley, there will be media availability at 1:00pm today, outside of the Langley RCMP Detachment located at 22180 48A Ave. Representatives from Langley RCMP & IHIT will be available.#rcmp #langleyrcmp #bcrcmp pic.twitter.com/jRi7HUS9KO — Langley RCMP (@LangleyRCMP) July 25, 2022

وقالت الشرطة في بيان أولي، إنه تم اعتقال رجل واحد، لكنها ذكرت في تحديث لاحق بأن المشتبه به أصيب بالرصاص وتم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث.

وأفادت الشرطة، أنها لا تزال لا تعرف الدافع وراء الهجوم المميت، ولا ما إذا كانت هناك أي علاقة بين المشتبه به المتوفى والضحايا.

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وبينما كان التحقيق جاريا، أغلقت مناطق متعددة في مدينة لانغلي وبلدة لانغلي أمام العامة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.