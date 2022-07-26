إجلاء 200 شخص بسبب حريق غابات في ألمانيا.

برلين 26 يوليو 2022 (وال) – أجلت السلطات الألمانية 200 شخص بسبب مخاوف من حريق غابات لازال مستعرا في شمال شرق ألمانيا وامتد ليشمل مساحة نحو 800 هكتار.

وقال نائب مفوض الحماية من حرائق الغابات “فيليب هاسه” إن الوضع مربك بسبب الرياح العاتية .. مشيرا إلى أن الحريق يستعر في الغابة بين توربينات الرياح، وأن أحد هذه التوربينات على الأقل موجود في منطقة الحريق فضلا عن تعرض توربينات أخرى للخطر.

وأمرت السلطات المحلية مساء أمس الاثنين بإخلاء ضاحية “ريفلد” الواقعة جنوب الولاية والتي يقطنها نحو 200 شخص، حيث بات الحريق على بعد 150 مترا الضاحية.

كما انتشر الحريق في حي “إلبه إلستر” في براندنبورج جنوب برلين بسرعة من مساحة أولية بلغت 10 هكتارات.

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