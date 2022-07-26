الأرصاد الجوية يحذر الصيادين من رياح نشطة على ساحل درنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.

طرابلس 26 يوليو 2022 ( وال ) – نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل البلاد لهذا اليوم الثلاثاء وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية

التحذير: ريح شرش نشط على ساحل درنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.

* الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية الى قليلة السحب على ساحل سرت. والريح شرش الى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر. والبحر هادئ إلى خفيف الموج. ودرجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ. والرؤيـة جيدة.

* الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة. والريح شرش يتحول الى بحري على ساحل بنغازي ويكون باش علي ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة علي ساحل درنة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.5 0) متر. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب. ودرجة حرارة سطح البحر (25 – 28) درجة مئوية و الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائيز

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