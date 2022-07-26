المنفي يبحث آخر المستجدات السياسية مع سفيرة كندا لدى ليبيا

طرابلس 26 يوليو 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ظهر اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى ليبيا السيدة إيزابيل سافرد، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس خلال اللقاء؛ حرص المجلس على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، ودعمه مساعي الوصول لقاعدة دستورية توافقية تحقيقًا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات.

بدورها، جددت السفيرة الكندية؛ استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف. (وال) ف م/ ر ت

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