الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام: يبقى الطقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

* رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية. والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-34)مْ على المناطق الساحلية، وتسجل مابين (35-38) مْ علي الدواخل.

* الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع تكوّن شبورة مائية على ساحل الخليج أخر الليل وفي الصباح الباكر. والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة وخفيفة أخر الليل على الخليج. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ وتسجل مابين (37-40) مْ على الدواخل.

* الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء: صافية. والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41) درجة مئوية .

* الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء: صافية. والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40) درجة مئوية .

..(وال)..