ليبيا نيوز

الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام: يبقى الطقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

* رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

 السماء صافية. والرياح  شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-34)مْ على المناطق الساحلية، وتسجل مابين (35-38) مْ علي الدواخل.

* الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

 السماء  صافية إلى ظهور بعض السحب مع تكوّن شبورة مائية على ساحل الخليج أخر الليل وفي الصباح الباكر. والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة وخفيفة أخر الليل على الخليج. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ وتسجل مابين (37-40) مْ على الدواخل.

* الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

 السماء: صافية. والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41) درجة مئوية .

* الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

 السماء: صافية. والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40) درجة مئوية .

..(وال)..

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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