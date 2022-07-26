العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتجاوز ألفي دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ أشهر

تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 9 مارس/ آذار، وهي ترتفع حاليا بنسبة 7 % تقريبا، وفقا لبورصة ICE ومقرها لندن.
موسكو – سبوتنيك. وتم تداول سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب على مؤشر TTF عند نحو 1891 دولارا عند افتتاح التداول، وهو أعلى بنسبة 1.5 % من سعر التسوية يوم الاثنين – 1862.7 دولارا لكل 1000 متر مكعب.
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ثم انخفضت الأسعار إلى 1875.7 دولار (+ 0.7%) وفي الدقائق الأخيرة نمت مرة أخرى. في الوقت الحالي، يمثل المستوى الأعلى 2003.2 دولارا لكل 1000 متر مكعب.
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