ليبيا نيوز

العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتجاوز ألفي دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ أشهر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 9 مارس/ آذار، وهي ترتفع حاليا بنسبة 7 % تقريبا، وفقا لبورصة ICE ومقرها لندن.

موسكو – سبوتنيك. وتم تداول سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب على مؤشر TTF عند نحو 1891 دولارا عند افتتاح التداول، وهو أعلى بنسبة 1.5 % من سعر التسوية يوم الاثنين – 1862.7 دولارا لكل 1000 متر مكعب.
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ثم انخفضت الأسعار إلى 1875.7 دولار (+ 0.7%) وفي الدقائق الأخيرة نمت مرة أخرى. في الوقت الحالي، يمثل المستوى الأعلى 2003.2 دولارا لكل 1000 متر مكعب.

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موقع سبوتنيك الروسي

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