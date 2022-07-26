العقود الآجلة للغاز في أوروبا تتجاوز ألفي دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ أشهر

موسكو – سبوتنيك. وتم تداول سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب على مؤشر TTF عند نحو 1891 دولارا عند افتتاح التداول، وهو أعلى بنسبة 1.5 % من سعر التسوية يوم الاثنين – 1862.7 دولارا لكل 1000 متر مكعب.