متابعة الاستعدادات المتخذة لانطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية بالجفرة .

الجفرة 26 يوليو 2022 م (وال) – تابع مراقب التربية والتعليم ببلدية الجفرة ” إمحمد العكشي ” مع اللجنة المركزية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمراقبة . الاستعدادات المتخذة لانطلاق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي .

وتناول الاجتماع استعراض كافة الجوانب التي من شأنها توفير بيئة ملائمة لإجراء الامتحانات بالشكل المرضي للطلبة من جميع النواحي والتأكيد على دور لجان المراقبة والملاحظين في التقيد بالحضور والالتزام بكل القوانين واللوائح المتعارف عليها مسبقاً في كيفية إدارة الامتحانات.

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