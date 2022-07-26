ليبيا نيوز

متابعة الاستعدادات المتخذة لانطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية بالجفرة .

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الجفرة 26 يوليو 2022 م (وال) – تابع مراقب التربية والتعليم ببلدية الجفرة ” إمحمد العكشي ” مع اللجنة المركزية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمراقبة . الاستعدادات المتخذة لانطلاق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي .

  وتناول الاجتماع استعراض كافة الجوانب التي من شأنها توفير بيئة ملائمة لإجراء الامتحانات بالشكل المرضي للطلبة من جميع النواحي والتأكيد على دور لجان المراقبة والملاحظين في التقيد بالحضور والالتزام بكل القوانين واللوائح المتعارف عليها مسبقاً في كيفية إدارة الامتحانات.

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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