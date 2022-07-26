ليبيا نيوز

الجيش المغربي يضبط 359 مهاجرا في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
اعترضت القوات البحرية الملكية في المغرب مئات المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وحسب وكالة “المغرب العربي” للأنباء، أوقفت وحدات خفر السواحل 359 مهاجرا غير شرعي خلال 3 أيام,
وقال مصدر عسكري للوكالة، إن معظم المهاجرين ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم 4 أطفال و10 نساء.
وكان المهاجرون على متن قوارب تقليدية، وحاول بعضهم الهجرة سباحة.
ونقل الأشخاص الذين تم نقلهم إلى موانئ المملكة للقيام بالإجراءات الإدارية معهم، بعد تلقيهم للإسعافات الأولية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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