الجيش المغربي يضبط 359 مهاجرا في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي

اعترضت القوات البحرية الملكية في المغرب مئات المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وحسب وكالة “المغرب العربي” للأنباء، أوقفت وحدات خفر السواحل 359 مهاجرا غير شرعي خلال 3 أيام,

وقال مصدر عسكري للوكالة، إن معظم المهاجرين ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم 4 أطفال و10 نساء.

وكان المهاجرون على متن قوارب تقليدية، وحاول بعضهم الهجرة سباحة.