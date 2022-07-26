وزير الدفاع الإيطالي: ليبيا دولة الاهتمام الرئيسي وإيطاليا بحاجة إليها

روما 26 يوليو 2022 (وال)- قال وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإيطالية لورنزو غويريني، إن ليبيا هي دولة الاهتمام الرئيسي ليس فقط بالنسبة إلى قطاع الطاقة، ولكن أيضًا إلى القضايا ذات الصلة بالأمن الإيطالي، ولا تزال إيطاليا بحاجة إلى أن يكون لها بصمة في ليبيا.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن غويريني؛ أدلى بهذه التصريحات أمام لجنة مشتركة للجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير غويريني في إحاطته قائلا : إن “ليبيا محطة لظاهرة عدم الاستقرار والاتجار غير المشروع التي تنبع من منطقة الساحل، ومن بين العناصر التي تُثير القلق داخل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، استمرار وجود المرتزقة والميليشيات الأجنبية، والجمود السياسي – المؤسسي الجديد، الذي يمكن أن يكون نذيرًا لصراعات واشتباكات جديدة بين مختلف الفصائل في الميدان.

وأوضح الوزير فيما بعد، أن الإلتزام العسكري لروما في ليبيا يتمثل في مهمة المساعدة البحرية بــ “البحر الآمن” على المستوى الوطني و “إيريني” تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. (وال)

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