صحيفة: زيارة لافروف لأفريقيا تظهر فشل الغرب بجعل روسيا منبوذة

كتبت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الدول الأفريقية تدل على فشل الغرب بجعل روسيا منبوذة.

وبحسب الصحيفة، إن لقاءات لافروف مع قادة الكونغو ومصر تبين إن وزير الخارجية الروسي لا يزال ضيفا مرحبا به في الدول الأفريقية.

وصرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، في وقت سابق، بأن الدول الغربية تصبح هي نفسها اليوم منبوذة في العالم الناشئ متعدد الأقطاب، وبحلول نهاية أو حتى في النصف الثاني من هذا القرن، قد تجد نفسها على هامش عملية التنمية العالمية.

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين، إلى أوغندا، حيث أجرى لقاء قصيرا مع نظيره الأوغندي جيجي أودونغو.

من المرتقب أن يلتقي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البلاد يوفيري موسيفيني، بحسب ما أفاد به القائم بأعمال السفارة الأوغندية في روسيا، روتازيندفا غيديون.

يذكر أن أوغندا هي ثالث دولة يزورها لافروف في إطار جولته الإفريقية الكبرى، حيث زار قبل ذلك مصر وجمهورية الكونغو.

لافروف يبدأ زيارته إلى أوغندا بلقائه مع وزير خارجيتها