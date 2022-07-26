ليبيا نيوز

الهيئة العامة للاتصالات تُشارك في أعمال مؤتمر المندوبين للاتحاد الإفريقي للاتصالات السلكية واللاسلكية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الجزائر 26 يوليو 2022 (وال)- تُشارك الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، في أعمال الدورة السادسة لندوة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات السلكية واللاسلكية المنعقدة حاليًا بالعاصمة الجزائر.
وذكرت مصادر الهيئة أنه سيتم خلال هذا المؤتمر الذي يحضره الأمين العام للاتحاد الإفريقي للاتصالات السلكية واللاسلكية جون أومو، اتخاذ القرارات التي تدعم القارة بشأن التحول الرقمي ووضع السياسات المالية واستراتيجية الاتحاد للسنوات القادمة 2023 – 2027. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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