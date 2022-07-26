ليبيا نيوز

المشري يوضح للسفيرة الكندية موقف مجلس الدولة من الإنسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 26 يوليو 2022 (وال)- ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الكندية لدى ليبيا إيزابيل سافارد، سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات السياسية بليبيا.
وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة أن المشرى أوضح للسفيرة الكندية خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، موقف المجلس الأعلى للدولة من الإنسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه، من خلال تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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