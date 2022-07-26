أكثر من مائة حالة تسمم في الزاوية نتيجة عدم التزام أصحاب المطاعم بالاشتراطات الصحية.

طرابلس 26 يوليو، 2022 (وال) – قال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن عدد الحالات المصابة في حادثة التسمم الواقعة بأحد المطاعم بمدينة الزاوية بلغت (102) حالة مستقرة موزعة بين مستشفى الزاوية العام و7 مصحات أخرى.

وأوضح الزيات في تصريحات صحفية أن مفتشيهم بالزاوية زاروا مكان حادثة التسمم لأخذ عينات ومسحات من مختلف الأصناف من الطعام الموجود بالمطعم وإحالتها لمختبرات المركز؛ لإخضاعها للتحاليل المايكروبوليجية وإظهار نتائجها لمعرفة مصدر الثلوث ومن تم إحالة تقرير فني مفصل عن واقعات التسمم للجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها من حيث الاختصاص.

وبين مدير المكتب الإعلامي أن ارتفاع حالات التسمم الغذائي ناتج عن عدم التزام أصحاب المطاعم لممارسات التجهيز والتحضير الجيد للطعام، خاصة مع ازدياد درجات الحرارة في فصل الصيف، والتي اعتبرها أحد العوامل المسببة في الثلوث الذي يخلق مزارع من البكتيريا على المنتج الغذائي ما يؤدي للتسمم. مشيرا إلى أن المركز ينصح دائما أصحاب المطاعم والمقاهي باتباع الطرق الصحية لفك التجميد عن اللحوم والدواجن والابتعاد عن تكرار فكه وتجميده لما يصاحب ذلك من تدني لجودة المنتج وجعله منطقة خصبة للنمو البكتيري.

ومن جهته اوضح رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الزاوية العام محمد العموري في تصريح له أنّ غالبية الحالات كانت بمستويات متوسطة الأعراض، باستثناء 3 حالات في مرحلة حرجة، مؤكدا استعداهم التام لاستقبال أي حالات طارئة.

وفي ذات السياق قال المكتب الإعلامي لمديرية الحرس البلدي الزاوية إن التحقيقات مازالت مستمرة؛ وانه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجهاز والبحث الجنائي بالمدينة حيال الواقعة.

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