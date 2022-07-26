لافروف: "التيار الشمالي-2" جاهز لتلبية احتياجات أوروبا من الوقود لكنه مغلق لأسباب سياسية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي-2” جاهز تماما لتلبية احتياجات أوروبا في قطاع الطاقة، إلا أنه مغلق لأسباب سياسية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي: “وبالطبع، خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2″ جاهز تمامًا لتعويض الطلب، لتلبية الاحتياجات… في هذا النوع من الوقود، هو ببساطة مغلق لأسباب سياسية”.

وأشار لافروف إلى أنه على الرغم من الالتزام بجميع لوائح الاتحاد الأوروبي أثناء بنائه، إلا أن المفوضية الأوروبية اعتمدت بأثر رجعي توجيهات تبطئ من إنجاز المشروع.

وارتفعت، اليوم الثلاثاء، أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بنحو 7 في المئة؛ ليتجاوز السعر مستوى الـ 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 9 آذار/مارس.

وجاء ارتفاع أسعار الغاز، بعد أن أعلنت شركة الغاز الروسية “غاز بروم”، أمس الاثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة “سيمنز” يستخدم في محطة بورتوفايا لخط الأنابيب “التيار الشمالي – 1″، بسبب أعمال صيانة.

ونتيجة لقرار شركة “غاز بروم”، فإن عمليات توريد الغاز عبر خط أنابيب “التيار الشمالي”، ابتداء من 27 تموز/يوليو، لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يصل إلى 20 في المئة من سعة المحطة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه، إذا لم تتم إعادة التوربينات الخاصة بخط الأنابيب “التيار الشمالي – 1” إلى روسيا، فيمكن ضخ 30 مليون متر مكعب يوميا فقط عبر الخط، بدلا من 60 مليون متر مكعب؛ مشيرا إلى أنه، في نهاية الشهر الجاري، سيتم إرسال توربين آخر، لإجراء عملية صيانة.

وشددت موسكو مرارًا على أن تقييد عمليات توريد الغاز، يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز.