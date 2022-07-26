ورشة عمل تدريبية بالجفرة حول اهم التشريعات المالية في ليبيا.

الجفرة 26 يوليو 2022 م (وال) – احتضن بيت ثقافة الجفرة اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول اهم التشريعات المالية في ليبيا (القانون المالي للدولة).

استهدفت الورشة – التي نظمتها منظمة ” نهر العطاء للتنمية بالجفرة قرابة (30) متدرب من الكوادر الوظيفية بالإدارات والاقسام المالية والإدارية بالجهات العامة ببلدية الجفرة.

وأوضح المدرب المتخصص بالشؤون المالية شعبان الحلبوس المستشار بوزارة المالية في محاضرة القاها بالخصوص جملة من الأمور المتعلقة بالحياة العامة وكيفية إدارة الشؤون المالية بالدولة الليبية، وكيفية التعامل مع الأموال التي تتطلب الخبرة والعمل الاحترافي والابداع والتخطيط المسبق.

من جانبها أوضحت رئيسة منظمة نهر العطاء للتنمية “فطيمة عبد الهادي ” لوكالة الانباء الليبية بان هذه الورشة تهدف بالدرجة الأولى تأهيل ورفع كفاءة الموظفين العاملين في القطاع العام خصوصا في الإدارات المالية والوصول الى الاحترافية في العمل والانجاز واختصار الزمن.

(وال)