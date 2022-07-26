الأردن يعلن سحب حصته الشهرية كاملة من النفط العراقي

أعلن الأردن سحب مجمل حصته المدرجة ضمن اتفاقية النفط العراقي المتفق عليها لشهر حزيران/ يونيو الماضي، والبالغة 300 ألف برميل.

وفي إطار الاتفاق المبرم بين الأردن والعراق، كانت قد بلغت الكمية المصدرة من النفط العراقي للأردن خلال شهر حزيران/ يونيو نحو 299.8 ألف برميل، وبواقع 10 آلاف برميل يوميا، وفقا لبيانات شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، وفقا لموقع “المملكة”.

فيما وصلت كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للأردن منذ بداية أيلول/سبتمبر 2021 ولغاية نهاية العام الماضي، إلى نحو 1.19 مليون برميل، حيث تم استيراد 11.8 مليون برميل من النفط الخام عبر ميناء العقبة من قبل مصفاة البترول الأردنية في عام 2021، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

العراق يزود الأردن بـ 300 صهريج نفط

وأشارت بيانات وزارة الطاقة إلى أن معدل استهلاك الأردن خلال العام الماضي من مادة البنزين وصلت إلى نحو 1.3 مليون طن، و1.4 مليون طن من مادة السولار.