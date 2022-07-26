العثور على 5 جثث ومئات المهاجرين على متن سفينة في المتوسط

روما 26 يوليو 2022 (وال) -قالت قوات خفر السواحل الإيطالية إنها عثرت على (5) جثث، و (674) مهاجرا على متن سفينة صيد في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة الساحل الإيطالي.

وأفادت السلطات الإيطالية في بيان لها، أن انتشال الجثث وإنقاذ الناجين جاء ضمن عملية لأربع سفن دورية على بعد (120) ميلا (190 كيلومترا) قبالة ساحل كالابريا، ولم تفصح السلطات عن أسباب وفاة الخمسة، مشيرة لنقل الناجين إلى موانئ “كالابريا” و”صقلية”.

وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا بنحو الربع مقارنة بأعداد العام 2021، حيث تم تسجيل أكثر من (34) ألف مهاجر حتى الجمعة الماضية، بحسب بيانات حكومية.​​​​​​​(وال روما) س خ.

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