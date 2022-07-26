محمد صلاح يترشح لحصد جائزة أفضل شخصية رياضية في بريطانيا

لندن 26 يوليو 2022 (وال) -انضم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي لقائمة المرشحين لجائزة الشخصية الرياضية الأفضل لعام 2022، في بريطانيا بالإضافة إلى العداء الشهير مو فرح.

وأعلنت مؤسسة “إيثنيسيتي أواردز” اليوم الثلاثاء قائمة المرشحين لجائزة الشخصية الرياضية الأفضل لعام 2022 في بريطانيا، والتي ضمت ثلاثة من لاعبي كرة القدم وسبعة من محترفي الرياضات الأخرى، وتمنح الجائزة للأقليات من مختلف الأعراق التي تقوم بدور إيجابي في المجتمع.

وضمت القائمة محمد صلاح، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، ودومينيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون، واشتملت القائمة أيضا على أسماء العداء أليكس يي، والعداءة دينا أشير سميث، والرباعة كارنجيت كاور باينس، وكاترينا جونسون تومسون نجمة السباعي، والعداء مو فرح والملاكمة ناتاشا جوناس، والدراج نيكولاس دلاميني.

وسيتم حسم هوية الفائز بالجائزة بناء على تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 أكتوبر المقبل.(وال لندن) س خ.

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