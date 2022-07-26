تونس 26 يوليو 2022 (وال) -أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 30 يوليو الجاري، ما لم تقدم طعون للمحكمة الإدارية خلال الثلاثة أيام المقبلة. وأوضح أنه في حال تقديم طعون ستنتظر نتيجتها على أن تعلن نتائج […]

ظهرت المقالة تونس تفتح غدا باب الطعون على استفتاء الدستور لمدة 3 أيام أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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