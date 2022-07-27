إيطاليا: جيشنا يعمل في دول لم تتخذ موقفا واضحا من حرب أوكرانيا وقد تكون "فريسة"

قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، إن صمود الردع العسكري في أوكرانيا يجب أن ترافقه جهود متواصلة على المستوى الدبلوماسي.

شدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، على ضرورة أن يكون هناك ردع حازم في مجال الحرب الأوكرانية، فضلا عن جهود دبلوماسية لا هوادة فيها.

وأضاف الوزير غويريني، خلال جلسة استماع الثلاثاء، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ حول المهمات الدولية، أن بلاده تلعب “دورًا رائدًا، بمستوى قوة يتناسب مع الاحتياجات النوعية والكمية”.

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وأشار وزير الدفاع إلى أن “استخدام القوات المسلحة يأتي لدعم هذا الأفق أيضًا، حيث يعمل جيشنا في بعض الدول التي لم تتخذ موقفًا واضحًا من الحرب في أوكرانيا والتي قد تكون فريسة لتأثيرات وتغلغل دول متنازعة”.