توقيع مذكرة تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس و الغرفة التجارة جاوا الاندونيسية.

طرابلس 26 يوليو 2022 م ( وال ) – تم بمحافظة جاوا بجمهورية اندونيسيا التوقيع على مذكرة تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس و الغرفة التجارية جاوا الاندونيسية.

بحضور مساعد شؤون الرعاية الحكومية بمحافظة جاوا الوسطى وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين ،

وتضمنت مذكرة التفاهم تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس خلال زيارته الى جمهورية اندونيسيا في اجتماعات عقدها مع عدد من وكلاء ومدراء الادارات بوزارات الخارجية والتخطيط والتنمية الوطنية والبحرية والثروة السمكية باندونيسيا أوجه التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاطلاع على التجربة الاندونيسية في تفعيل الاقتصاد الأزرق والزراعة المائية.

وكذلك العمل على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تسهم في رفع مستوى وجودة الثروة البحرية وتنويع الاقتصاد الوطني تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.

كما قام الوفد بزيارة معرض جاوا للصيد البحري وكذلك عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الزراعة المائية والصيد البحري وتعبئة وتغليف المنتجات البحرية ومصنع قوارب الصيد البحري بمحافظة جيبارا وذلك بهدف التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الزراعة المائية والصيد البحري بجمهورية اندونيسيا .

ويذكر أن وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ضم كلا من : فرج دريبيل رئيس لجنة إدارة الغرفة و ” الطيب الصالحي ” عضو لجنة الإدارة مدير المشروع الوطني للزراعة المائية وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين منتسبي الغرفة.