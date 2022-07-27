سيئول: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية قريبا

سيئول – سبوتنيك. وقال الوزير لإذاعة “سي بي إس” الأمريكية: “على حد علمي، انتهت الاستعدادات المادية … هناك احتمال أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية في 27 تموز/ يوليو، وقد تجريها في وقت لاحق، أو قد لا تفعل ذلك، لذلك نحن نراقب ( كوريا الشمالية )”.

وكان الوزير قد صرح في وقت سابق أن كوريا الشمالية أكملت كافة الاستعدادات للاختبار، لكنها تنتظر اللحظة المناسبة لتعظيم تأثيرها، ومراقبة الوضع في الداخل وفي العالم.