لقاء تعارف بين كشافة ومراشدات ليبيا وأعضاء فريق كشافة شباب مراكز الأحياء بمكة .

مكة 26 يوليو 2022 ( وال )- أقيم بمكة المكرمة لقاء تعارف بين كشافة ومراشدات ليبيا المشاركين في بعثة الحج لهذا العام وأعضاء فريق كشافة شباب مراكز الأحياء بمكة .

وفي مستهل اللقاء رحب أعضاء مجلس “أصدقاء كشافة شباب مكة ” بأعضاء “ كشافة ومراشدات ليبيا ” الذين يزرون مكة المكرمة هذه الأيام المباركة ، مبرزين أهمية العمل الكشفي ، ودوره في تنمية روح التطوع لدى الشباب ، مؤكدين على أهمية دور الكشافة في المساهمة في تطوير ورقي العلاقة بين أبناء الوطن العربي .

وخلال لقاء التعارف بين الجانبين قام أعضاء مجلس “أصدقاء كشافة شباب مكة ” بتقليد منديل فريق كشافة شباب مكة ، للقائد الكشفي ” أبوالقاسم زائد العويتي ” تقديرا لدوره في خدمة المجتمع وتنمية المسؤولية المجتمعية من خلال الكشافة .

وتم تقليد باج كشافة شباب مكة إلى جميع أعضاء كشافة ومراشدات ليبيا المشاركين في اعمال موسم حج هذا العام 1443 .

كما قام أعضاء فرق الأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة بتوزيع الهدايا التذكارية لكافة أعضاء كشافة ومراشدات ليبيا المتكون من ( 20 ) قائد ورائد ، بعد ذلك أخذت الصور التذكارية مع عبارات الشكر والتقدير من الحضور والضيوف.

من جانبه قام القائد الكشفي ” العويتي ” والقائد الكشفي ” موسى المطلوب ” والقائد ” محمد المفتاح ” بتقديم هدايا خاصة لكل من القائد الكشفي ” علي بكر هوساوي ” والقائد الكشفي المهندس ” بكر أبراهيم التمبكتي ” والقائد الكشفي ” عثمان خليفه مدني “.

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