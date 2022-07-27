ليبيا نيوز

الصين تحذر واشنطن بشأن زيارة ( بيلوسي ) المرتقبة لتايوان .

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

 بكين 26 يوليو 2022 ( وال )- حذرت وزارة الدفاع الصينية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ” نانسي بيلوسي”  بزيارة تايوان، وستتخذ إجراءات حاسمة لكبح التدخل الأجنبي في شؤون الصين الداخلية  .

    ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ” تان كيفي ” اليوم أن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي “بيلوسي ” تايوان ، وسيتخذ إجراء حاسمًا لكبح التدخل الخارجي”.

    وأضاف المتحدث أن الصين تطالب الولايات المتحدة بأن تفي بالفعل بوعدها بعدم دعم “استقلال تايوان”، وأيضا ألا تنظم رحلة ” بيلوسي ” إلى تايوان ، ولكن إذا استمر الجانب الأمريكي في التصرف بطريقته الخاصة ، فلن يقف الجيش الصيني مكتوف الأيدي وسيتخذ جميع التدابير لوقف التدخل الخارجي والمحاولات الانفصالية لفصل تايوان، والوقوف بحزم من أجل سيادة الدولة وسلامة أراضيها .

   …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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