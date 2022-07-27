بن قدارة: إنتاج النفط سيصل إلى 1.2 مليون برميل في غضون 10 أيام

طرابلس 26 يوليو 2022 (وال) – كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أن إنتاج النفط الخام في ليبيا ارتفع إلى مليون و25 ألف برميل يوميا، وذلك عقب انخفاضه نتيجة إغلاق المنشآت النفطية في أبريل الماضي.

وتوقع بن قدارة في تصريحات الاثنين، أن يصل الإنتاج إلى مليون و200 ألف برميل يوميا في غضون 10 أيام، حيث كان يبلغ 870 ألف برميل يوميا قبل أسبوع، ومليون و300 ألف برميل يوميا قبل الإغلاق.

وفي منتصف يوليو الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام في عدد من الحقول والموانئ النفطية بعد ثلاثة أشهر من إغلاقها.

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