محكمة عراقية تبرئ بريطانيا بعد نقضها حكما سابقا عليه بالسجن 15 عاما لتهريبه آثارا سومرية

يذكر أن محكمة استئناف الكرخ حكمت، الشهر الماضي، على مواطن بريطاني بالسجن 15 عاما، وبراءة آخر ألماني، بتهمة تهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد.

وكان المتهمان، وهما عالم الجيولوجيا البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) والطبيب النفسي الألماني فولكار وولدمان (60 عاما) ضمن مجموعة سياحية منذ السادس من مارس/آذار، قبل أن يتم توقيفهما في مطار بغداد في 20 من الشهر ذاته، إثر العثور بحوزتهما على 12 قطعة أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها.