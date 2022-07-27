محكمة عراقية تبرئ بريطانيا بعد نقضها حكما سابقا عليه بالسجن 15 عاما لتهريبه آثارا سومرية

نقضت محكمة تمييز عراقية حكما سابقا صادرا عن محكمة دنيا بحق مواطن بريطاني حكم عليه بالسجن 15 عاما لمحاولته تهريب كنوز أثرية سومرية.
وأبلغ مصدر قضائي وكالة “شفق نيوز”، إن المحكمة برأت البريطاني جيمس فيتون من تهمة تهريب الآثار وإلغاء حكم صدر بحقه بالسجن 15 عاما، وفقا لوكالة “شفق نيوز”.
يذكر أن محكمة استئناف الكرخ حكمت، الشهر الماضي، على مواطن بريطاني بالسجن 15 عاما، وبراءة آخر ألماني، بتهمة تهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد.
وكان المتهمان، وهما عالم الجيولوجيا البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) والطبيب النفسي الألماني فولكار وولدمان (60 عاما) ضمن مجموعة سياحية منذ السادس من مارس/آذار، قبل أن يتم توقيفهما في مطار بغداد في 20 من الشهر ذاته، إثر العثور بحوزتهما على 12 قطعة أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها.
القوات العراقية تلقي القبض على شبكتين لتهريب الآثار
7 يوليو, 13:10 GMT
وأعلنت قوات الأمن العراقية، الشهر الجاري، إلقاء القبض على شبكتين لتهريب الآثار وبحوزتهم قطع أثرية قيمة في محافظة بابل.
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