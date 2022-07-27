خلال لقائه المنفي : القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا يثمن دور المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في البلاد.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
لندن تعاقب صحفيا بريطانيا بسبب محتوى تقاريره التي "لا تتناسب مع الغرب"
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وزارة الخارجية تبحث مع القائم بالأعمال الصيني تسهيل منح تأشيرة الدخول للمواطنين الليبيين .
تم النشر منذُ 50 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
محكمة عراقية تبرئ بريطانيا بعد نقضها حكما سابقا عليه بالسجن 15 عاما لتهريبه آثارا سومرية
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
بن قدارة: إنتاج النفط سيصل إلى 1.2 مليون برميل في غضون 10 أيام
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أضف تعليقـك