كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن التخلف عن سداد شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية “نفتوغاز” سيؤدي إلى عواقب في الاقتصاد والنظام المالي للبلاد.

وبحسب الصحيفة، بلغ إجمالي الالتزامات بموجب السندات أكثر من 1.4 مليار دولار. طلبت إدارة الشركة من السلطات الأوكرانية الموافقة على سداد جزء من الديون بمبلغ 335 مليون. في الوقت نفسه، انتهت فترة السداد الأسبوع الماضي.

ويوضح المنشور الأمريكي أن فشل أحد أكبر الشركات في الوفاء بالتزاماته سيزيد من المخاوف بشأن الحالة المالية العامة لأوكرانيا، فضلا عن تعقيد أنشطة الشركة التي تلعب دورا رئيسيا في اقتصاد البلاد.

واقترحت نائبة البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، في وقت سابق، بدء مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين العام الخارجي لأوكرانيا، وفقا لها، هناك حاجة إلى تأجيل المدفوعات لمدة 10-20 عاما.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس أوكرانيا تقترح بدء مفاوضات حول تأجيل سداد ديونها الخارجية لمدة 10-20 سنة