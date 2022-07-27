انفجارات عنيفة تهز قاعدة الجيش الأمريكي في حقول نفط "الجبسة" شرقي سوريا

هزت انفجارات عنيفة في هذه الاثناء المنطقة الجنوبية لمحافظة الحسكة يتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي والحربي التابع “للتحالف الدولي” في أجواء المنطقة.

وأفادت مصادر محلية لمراسل “ سبوتنيك ” عن سماع دوي انفجارات قوية في الريف الشمالي والغربي لمدينة الشدادي النفطية والتي تضم أكبر القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة.

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وأشار مراسلنا أن دوي الانفجارات تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحيات التابعة للتحالف الدولي التي انطلقت من قاعدتها في الشدادي مع إلقاء قنابل مضيئة مع معلومات عن تعرض القاعدة لقصف عبر الصواريخ.

في وقت سابق، عزز الجيش الأمريكي قواعده غير الشرعية المحيطة بمدينة الحسكة السورية بقافلتين جديدتين من المعدات العسكرية والمدرعات القتالية ، تزامناً مع التفاهمات التي أبرمت في المنطقة، وأفضت لتوسع انتشار الجيش السوري شمالي وشرقي البلاد، خصوصا بالقرب من الحدود التركية.

وكثف الجيش الأمريكي من تدريباته العسكرية وبالأسلحة والذخيرة الحية في قواعده غير الشرعية في مدينة الحسكة، حيث دوت انفجارات مصدرها هذه القواعد في منطقة القصرك وتل بيدر والسد الغربي على طريق شرقي تل تمر الرابط البلدة مع مدينة القامشلي شمالي غربي الحسكة، وسط تحليق مكثف لمروحيات قوات “التحالف الدولي” بقيادة الجيش الأمريكي في سماء المنطقة، حيث تجري هذه المروحيات طلعات مكثفة بين قاعدة تل بيدر شمالي الحسكة مع مطار جبل عبد العزيز غربي الحسكة.