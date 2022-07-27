روسيا ترحب بمبادرة رئيس الكونغو " دنيس نغيسو " تنظيم مؤتمر للمصالحة الليبية .

موسكو 27 يوليو 2022م ( وال ) – رحبت روسيا بمبادرة رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو تنظيم مؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا في وقت قريب .

وقال وزير الخارجية الروسي ” سيرغي لافروف” خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة برازافيل عقب مباحثات مطولة مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نجيسو ، ووزير خارجيته جان كلود غاكوسو مساء الإثنين ” إ ن موسكو ستساعد في وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ” .

وأضاف وزير الدبلوماسية الروسية قائلا «أريد أن أؤكد دور رئيس جمهورية الكونغو كرئيس للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا»، مضيفًا إن نغيسو شارك في خطط لتنظيم مؤتمر ليبي شامل حول المصالحة الوطنية في المستقبل القريب، حيث سيدعو إليه جميع ممثلي القوى السياسية الفاعلة في ليبيا دون استثناء.

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