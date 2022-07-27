روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى الامتناع عن اتهام موسكو بشن هجمات إلكترونية ووقف تشويه الحقائق

حثت ممثلة روسيا، إيرينا تيازلوفا، في اجتماع مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة حول أمن المعلومات الدولي، على عدم اتهام موسكو دون أي اثباتات بشن هجمات إلكترونية ووقف تشويه الحقائق.

موسكو – سبوتنيك . وقالت اليوم الأربعاء: “ندعو المشاركين في الاجتماع إلى الامتناع عن اتهام روسيا بشكل غير رسمي بشن هجمات إلكترونية”. وأضافت أنه “في حالة وجود أي مخاوف، يمكن لأي دولة التعامل مباشرة مع الهياكل المختصة الروسية”. وأكدت تيازلوفا خلال الاجتماع أن رفض الولايات المتحدة وسويسرا إصدار تأشيرات للمندوبين الروس إلى الأمم المتحدة، أمرا مرفوضا

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