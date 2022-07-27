وزير التعليم يتابع سير العملية التعليمية بمدارس الزاوية والسهل الغربي.

الزاوية 27 يوليو 2022 م ( وال ) – تابع وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” رفقة وكيل الوزارة لشؤون المُراقبات “محسن الكبيّر” سير العملية التعليمية بمدارس الزاوية والسهل الغربي في اجتماع عقده يوم أمس بمُراقبي التربية والتعليم ببلديات الزاوية والسهل الغربي.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر كلية الهندسة بصبراتة، وحضره مدراء عدد من المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة للوزارة مناقشة أبرز العراقيل التي واجهت مراقبي التربية والتعليم خُلال العام الجاري، وخُطة التحول الإلكتروني “التعليم الإلكتروني” التي أعدّت الوزارة مشروعاً بشأنها.

كما تمّ خِلال الاجتماع مناقشة اِستعدادات المُراقبات لسير الامتحانات النهائية للشهادات العامة، وجُهود محاربة الغش، إضافةً إلى التجهيز لبداية العام الدراسي الجديد 2022 – 2023م، فضلاً عن مناقشة أبرز الصعوبات والنواقص التي تُواجه المؤسسات التعليمية، من بينها ملف المدارس المُتهالكة، وتوفير الكتاب المدرسي وجُهود الوزارة في صيانة المؤسسات التعليمية.