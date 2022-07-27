زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر يضرب جزر لوزون في الفلبين

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، أن زلزالاً بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة شمال شرق سان رامون بالفلبين.
موسكو – سبوتنيك. وقال المركز في بيان، “تم تسجيل الزلزال في 27 يوليو في الساعة 0.43 بتوقيت غرينتش (3.43 بتوقيت موسكو). ويقع مركز الزلزال على بعد 17 كيلومترا شمال شرق سان رامون، وعلى عمق 40 كيلومترًا.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
وتقع الفلبين في منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم
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