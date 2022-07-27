زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر يضرب جزر لوزون في الفلبين

موسكو – سبوتنيك . وقال المركز في بيان، “تم تسجيل الزلزال في 27 يوليو في الساعة 0.43 بتوقيت غرينتش (3.43 بتوقيت موسكو). ويقع مركز الزلزال على بعد 17 كيلومترا شمال شرق سان رامون، وعلى عمق 40 كيلومترًا.