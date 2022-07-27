المصالحة الروسي: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت إدلب السورية 7 مرات اليوم الماضي

قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية سبع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

موسكو – سبوتنيك . وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في إحاطة صحفية: “تم تسجيل سبع هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي”.

وأضاف: “أربعة هجمات في محافظة حلب، واثنان في إدلب، وواحد في حماة”.