ماسك يعلق على قرار روسيا الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية عام 2024

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ المدير العام لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، يوري بوريسوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستفي بجميع التزاماتها بشأن محطة الفضاء الدولية، تجاه الشركاء الأجانب؛ لافتا إلى اتخاذ موسكو قرارا حول إنهاء التعاون مع المحطة، بعد عام 2024.

وأشار إلى أنه، بحلول ذلك الوقت، ستبدأ وكالة الفضاء الروسية بإنشاء المحطة المدارية الروسية، مضيفا أن مستقبل استكشافات الفضاء الروسية، يجب أن يقوم على برنامج علمي متوازن ومنهجي، بحيث تثري كل رحلة البلاد بالمعرفة في مجال الفضاء.