وزير خارجية إيران يكشف تفاصيل محادثات هاتفية أجراها مع 5 وزراء عرب بينهم 3 من دول الخليج

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، تفاصيل المحادثات الهاتفية التي أجراها مع خمسة وزراء خارجية عرب بينهم ثلاثة من دول الخليج.

وقال عبد اللهيان، عبر صفحته على “إنستغرام” (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) إنه أجرى يوم أمس محادثات هاتفية مع إخوانه وزراء خارجية الكويت والإمارات، قطر، سلطنة عمان والعراق، مؤكدا أن “سياسة العلاقة مع دول الجوار هي من أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

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وأوضح أنه “حذر كل الأشقاء من أن وجود الكيان المحتل في المنطقة سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار”، مؤكدا “العمل على تسريع التعاون مع الجيران، وأنه في هذا الاتجاه، لا يمكن لأي أجنبي أن يعيق عملية التعاون الإقليمي”.

وأضاف أنه أوضح، خلال هذه المحادثات آخر المستجدات لمفاوضات رفع العقوبات، قائلا: “المرحلة النهائية للاتفاق النووي تعتمد على عنصري الواقعية ومرونة الجانب الأمريكي، والجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة من أجل تحقيق اتفاق قوي ومستقر”.

وكشف أن وزراء خارجية دول المنطقة أبلغوه أنهم “يؤيدون مبادرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المفاوضات وأنهم يرحبون بالدبلوماسية الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مشيرا إلى أن من بين القضايا الأخرى التي أثيرت في هذه المناقشات كانت المشكلات البيئية، والتي قال إنها مشكلة مشتركة يمكن حلها من خلال التخطيط الإقليمي التفصيلي.

وتابع: “أخبرني السيد أحمد ناصر الصباح وزير خارجية الكويت أن الحكومة الكويتية تسعى دائما إلى تعزيز العلاقات مع إيران ولهذا الغرض قامت بتعيين سفير جديد”، مردفا: “في محادثات اخرى، أخبرني وزير الخارجية الإماراتي السيد عبد الله بن زايد أن خير وشرف إيران مهمان بالنسبة لهم”.