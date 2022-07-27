رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد سير أعمال الصيانة بملعب طرابلس الدولي.

طرابلس 27 يوليو 2022م ( وال ) – تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” يوم أمس سير أعمال الصيانة والتطوير بالمدينة الرياضية طرابلس، والتي ينفذها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وأطلع رئيس الحكومة سير تنفيذ مشروع الصيانة الخاصة بالملعب والتي بدأت منذ أشهر، مبديا ملاحظاته حول أعمال الصيانة الخاصة بالملعب .

وشدد خلال الجولة التفقدية التي قام بها على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، وتوضيح خطة المشروع والأعمال المستهدفة فيه لكل الجماهير الرياضية.

وستشمل أعمال الصيانة مدرجات الملعب وأعمدة الإنارة وغرف تغيير الملابس وأرضية الملعب تنفيذا لملاحظات لجنة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( الكاف ) التي زارت الملعب .