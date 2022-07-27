إيران تعرب عن ارتياحها لاستمرار الهدنة في اليمن

أعربت السلطات الإيرانية، عن أملها في أن “تؤدي مقاومة الشعب اليمني إلى رفع الحصار الظالم وتحقيق اتفاق سلام عادل ومستدام”.

وعبر كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوفد المفاوض في حكومة الإنقاذ الوطني التابعة لجماعة “أنصار الله”، محمد عبد السلام، عن ارتياحه لاستمرار الهدنة في اليمن، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

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من جانبه، أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض رغبة حكومة الإنقاذ في الحفاظ على هدوء الأوضاع في اليمن، معتبرا تمديد الهدنة لفترة جديدة مرهونا بتنفيذ الجانب الآخر من أجل رفع الحصار ووقف الاشتباكات ودفع رواتب الموظفين.

وفي الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع الشهر المقبل.

وتتضمن الهدنة في بنودها إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.