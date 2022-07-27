البعثة الأممية : ليبيات يمثلن مبادرة “نون” الناشئة يؤكدن الحاجة لإجراء الانتخابات.

طرابلس 27 يوليو 2022 ( وال ) – أكدت نساء ليبيات يمثلن مبادرة نون الناشئة على الحاجة لإجراء الانتخابات، مشددين على ضرورة تحسين الوضع الأمني.

وأوضحت البعثة الأممية في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها بموقع توتير أنها استضافت مجموعة من النساء الليبيات التكنوقراط في 24 يوليو يمثلن مبادرة “نون” الناشئة والتي تهدف للعمل عبر منهجية متعددة الاختصاصات للنهوض بانخراط المرأة الليبية المباشر في العملية السياسية وبناء السلام وتنمية البلاد.

وأضافت البعثة أن المشاركات في اللقاء أعربن عن مخاوفهن إزاء الوضع الحالي، وأشرن إلى الحاجة لإجراء الانتخابات مشددين على ضرورة تحسين الوضع الأمني كونه لا يزال العائق الرئيس الذي يحول دون مشاركة المرأة في ليبيا بشكل كامل وتمتعها بالحقوق المدنية والسياسية.

وجددت البعثة تأكيدها على أن المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في كافة المبادرات السياسية ومسارات بناء السلام تظل من الأولويات الاساسية للبعثة، مشيرةً إلى استمرار البناء على الخبرات المتوفرة في أوساط الليبيات لتنفيذ هذه المبادرات والمسارات.

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