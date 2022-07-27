غياب زعيم كوريا الشمالية عن المؤتمر الوطني لقدامى المحاربين

أفادت وسائل إعلامية رسمية بأن كوريا الشمالية عقدت اليوم الأربعاء مؤتمرا وطنيا لقدامى المحاربين، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لنهاية الحرب الكورية 1950-1953.

وتم عقد المؤتمر الوطني الثامن لقدامى المحاربين في العاصمة بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء، وسط غياب الزعيم كيم جونغ-أون، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية “KCNA”، مشيرة إلى أن كيم لا يزال مختفيا عن الأنظار العامة منذ أكثر من أسبوعين.

وتحتفل كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لهدنة الحرب الكورية التي تم التوقيع عليها في 27 يوليو/ تموز 1953، والتي تعرف في البلاد بـ “حرب تحرير الوطن العظيم”، حيث تم اعتبار تاريخ توقيع الهدنة بأنه “يوم النصر”.

يشار إلى أن هذه السنة الثالثة على التوالي التي يعقد فيها الشمال المؤتمر بمناسبة العيد الوطني، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.

رئيس كوريا الجنوبية: نتعهد بالدفاع عن الحرية من خلال التحالف القوي مع الولايات المتحدة

جدير بالذكر أن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، كان قد أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستواصل الدفاع عن قيم الحرية عبر التحالف القوي مع الولايات المتحدة.