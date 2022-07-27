خلال اجتماع الحداد بهم عمداء البلديات يؤكدون على اهمية دور المؤسسة العسكرية في استقرار الوطن والمصالحة الوطنية .

طرابلس 27 يوليو 2022 (وال)- اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، الثلاثاء، بطرابلس، مع عدد من عمداء البلديات بالمنطقة الغربية.

وأكد الحداد خلال الاجتماع على ان المؤسسة العسكرية لن ترضى الذل لأهلنا ووطننا، و أنها لا تزال على عهد التضحية والفداء .

ويهدف الاجتماع الى تقريب وجهات النظر ما بين المؤسسة العسكرية والبلديات، وكذلك التواصل وتبادل الرؤى بما يجري على الساحة من أحداث.

و أثنى عمداء البلديات على مايقوم به رئيس الأركان العامة، من مجهودات للنهوض بالمؤسسة العسكرية، وكذلك لوقوفه ودعمه لمشروع المصالحة الوطنية ، و عرضوا عليه مطالب الليبيين المتمثلة في عدم عودة شبح الحروب، وضرورة المصالحة الوطنية بين الليبيين.

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